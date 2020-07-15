Площадь лесных насаждений на высохшем дне Аральского моря за зимне-весенний период выросла до 1,2 млн га, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

Заместитель премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и постоянный координатор ООН в республике Хелена Фрейзер 14 июля провели в режиме видеоконференции четвертое заседание руководящего комитета Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья.

На встрече отмечалось, что для работ по созданию защитных лесных насаждений на осушенной части Аральского моря выделено 100 млрд сумов. Высадка на высохшем дне Аральского моря пустынных растений — саксаула и тамарикса — должна помочь удержать на земле растущий слой песка и соли, образовавшихся на высохшем дне моря.

В ходе мероприятия были одобрены новые проекты фонда — строительство многопрофильной больницы в Муйнакском районе и поддержка внедрения ряда инноваций — на 12,4 млн долларов.

Напомним, фонд, созданный в ноябре 2018 года под эгидой ООН, планирует в течение пяти лет привлечь 123,2 млн долларов для увеличения рабочих мест, улучшения социальных и природных условий в зоне бедствия, где проживают более 2 миллионов человек. Деньги в фонд уже выделили Евросоюз, Норвегия и Финляндия. Достигнуты договоренности с правительствами Японии Южной Кореи и Швейцарии.