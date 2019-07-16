Европейский союз выделит 5 млн евро для финансирования проектов Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане. О решении было объявлено во время встречи главы миссии Узбекистана при ЕС Дильёра Хакимова с главным советником по внешнеполитическим вопросам главы Евросовета Риной Кионкой 15 июля, сообщает пресс-служба МИДа.

На встрече также обсуждалась совместная работа над проектом Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом. На втором раунде переговоров в Брюсселе, которые прошли 25 июня, «сторонам удалось согласовать многие его важные пункты», отмечается в сообщении. Очередной раунд переговоров планируется провести в Ташкенте.

Трастовый фонд под эгидой ООН был создан в конце 2018 года. Первым внешним донором фонда стала Норвегия, выделившая около 1,1 млн долларов.