Норвегия выделила взнос в размере 9,5 млн норвежских крон. (около 1,1 млн долларов США) в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане. Соглашение об этом было подписано 1 апреля между правительством Норвегии и офисом Трастового фонда ООН в Нью-Йорке, сообщается на сайте представительства ООН в Узбекистане.

Созданный под эгидой ООН в конце 2018 года Трастовый фонд предоставляет единую площадку для сотрудничества на национальном и международном уровне для решения экологических и социально-экономических потребностей населения региона Аральского моря, а также для ускорения совместных усилий по достижению глобальных Целей в области устойчивого развития.

На сегодняшний день правительство Узбекистана взяло на себя обязательство о внесении вклада в Трастовый фонд в размере 6,5 млн долларов, из которых 2 млн долларов уже переведены на счет фонда. Норвегия стала первым внешним донором, внесшим средства в фонд.

Сейчас правительство Узбекистана совместно с ООН ведет работу по повышению осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются сообщества, проживающие в регионе Приаралья, и привлечению дополнительных финансовых и технических ресурсов в Трастовый фонд.

«Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для Аральского моря позволяет правительству и партнерам в области развития работать совместно для выработки решений, ориентированных на людей, основанных на фактах, нуждах и потребностях общин, с особым упором на наращивание и инновациям», — сказала постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер.

«Мы приветствуем данное решение Норвегии о приверженности решать проблемы Аральского моря, став донором фонда. Данное решение подтверждает решимость Норвегии содействовать ускоренному устойчивому развитию в Узбекистане», — отметила она.