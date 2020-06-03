Финляндия стала новым донором Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане (МПТФ), сообщается на сайте фонда.

Правительство Финляндии и офис МПТФ в Нью-Йорке 29 мая подписали стандартное административное соглашение о внесении финской стороной вклада в Трастовый фонд в объеме 1 млн евро.

Решение о выделении данной суммы было озвучено в рамках 15-го заседания Совета сотрудничества «Узбекистан — ЕС», состоявшегося в ноябре 2019 года в Брюсселе, министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

Ожидается, что эти средства пойдут на реализацию согласованной всеми заинтересованными сторонами Единой стратегии фонда, которая направлена на решение шести взаимосвязанных проблем — обеспечения экологической, экономической, продовольственной, социальной безопасности, сохранности здоровья населения и устранения неэффективности донорского содействия.

Напомним, Трастовый фонд под эгидой ООН был создан в конце 2018 года. Первым внешним донором фонда стала Норвегия, выделившая в 2019 году около 1,1 млн долларов. В марте 2020 года Европейский Союз также выделил 5 млн евро для финансирования проектов фонда. Правительство Узбекистана перечислило в фонд 3,5 млн долларов.