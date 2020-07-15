Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 15 июля выросло на 208 и достигло 14293, сообщило Министерство здравоохранения.

75 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 71 — в Ташкенте и 62 — в Андижанской области у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране на данный момент составляет 8327. Лечение проходят 5898 пациентов, из них 51 — в тяжелом состоянии и 6 — в крайне тяжелом.

Минздрав также сообщил о смерти 66-летнего мужчины, у которого диагностировали коронавирус. У жителя Чиланзарского района И. И. с 5 июля начался кашель и появилась одышка, он стал лечиться в домашних условиях.

После того, как его состояние ухудшилось 8 июля, он был доставлен в отделение реанимации в инфекционной больнице в Зангиатинском районе Ташкентской области. Больному поставили диагноз «тяжелое течение COVID-19 и двусторонняя пневмония». Мужчина также имел сопутствие болезни.

Несмотря на реанимационные процедуры, И. И. скончался от острой дыхательной, хронической почечной и легочно-сердечной недостаточности.

Это 68-й случай смерти пациента с COVID-19 в стране.