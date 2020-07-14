Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании во вторник поручил заместителю премьер-министра Бехзоду Мусаеву и министру здравоохранения Алишеру Шадманову пересмотреть действующие процедуры тест-анализа на коронавирус и разработать «систему, удобную для населения».
На брифинге в этот же день член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов сообщил, что сейчас в стране ежедневно проводится 22−24 тысячи анализов ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус, но этого недостаточно. «Газета.uz» писала, что из-за малого количества ПЦР-лабораторий образовались большие очереди, а результаты анализов выходят только через несколько дней.
Глава государства подчеркнул необходимость «применения новых стратегий профилактики коронавирусной инфекции, раннего выявления заболевания и осуществления лечебных и наблюдательных мер в отношении пациентов, у которых болезнь протекает бессимптомно и в легкой форме».
«Республиканской специальной комиссии необходимо оперативно разработать и осуществить все необходимые меры в этом направлении», — отметил он.
Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране «имеются все резервы и возможности для борьбы с этой болезнью».
«Мы обязаны научиться жить и работать в условиях пандемии, — повторил он. — Потому что жизнь продолжается. Она требует, чтобы мы действовали разумно, с терпением и несгибаемой дисциплиной».
Президент также поручил местным кенгашам и органам власти и управления на местах тщательно анализировать ситуацию на своей территории и, по согласованию с республиканской комиссией, усиливать или смягчать правила карантина.
«Принимая все меры предосторожности, мы должны по возможности запускать производственные мощности, повышать продуктивность. Например, в сельской местности население проживает не так плотно, как в городах. Есть территории, где болезнь не распространилась… В таких районах нам необходимо создать все условия, чтобы труженики села могли свободно работать и доставлять свою продукцию потребителям. Потому что один день лета кормит десять дней зимы», — отметил он, подчеркнув, что «нам всегда нужно иметь трехмесячный запас продовольствия».
«В зависимости от ситуации нам следует всецело соблюдать требования карантина, где это необходимо. Мы все должны потерпеть ради здоровья нашей семьи, наших детей, уважаемых пожилых и строго соблюдать правила карантина. Немного терпения, и эти дни скоро минуют», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Aziz Alimbaev
Эта команда окружающая президента не способна решать масштабные вопросы
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придумайте уже такую систему защиты СИЗ чтобы можно было носить ее безопасно, удобно и главное дешево.
либо создайте ОКБ и позвольте молодежи проверить свои силы в борьбе с коронавирусом.
государство тратит миллиарды долларов на закупку тестов и масок зарубежом.
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в России химики выделили соль меди которая быстро убивает коронавирус. в итоге им уже не нужны фильтры из мелтблауна, достаточно пропитать марлевую повязку солью и все.
даже если маска намокнет — ее эффективность только возрастает т.к в реакцию вступят еще большее количество соли.
это решение кстати нашли студенты химфака 3-го курса, просто потому что у них был доступ в лабораторию..
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дайте и нам возможность работать с химикатами, наноэлектроникой и 3D технологиями?
неужели я должен покупать 3D принтер за свой счет и при этом еще платить 25% пошлину, и все для того чтобы спасти народ от вымирания? государство могло бы хотя компенсировать стоимость доставки товаров из-за рубежа?
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ведь можно же создать карго-менеджера, который будет группировать заказы и партиями доставлять в страну?
или лучше сэкономить на 200 тыс сум за доставку принтера, но при этом потратить 20млрд на борьбу с безработицей?
Сотволди Бергенов
“трехмесячный запас продовольствия“
К чему клонит!?
Владимир Владимирович
Ручное управление-путь в никуда. Без пинка ничего не делается!