Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании во вторник поручил заместителю премьер-министра Бехзоду Мусаеву и министру здравоохранения Алишеру Шадманову пересмотреть действующие процедуры тест-анализа на коронавирус и разработать «систему, удобную для населения».

На брифинге в этот же день член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов сообщил, что сейчас в стране ежедневно проводится 22−24 тысячи анализов ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус, но этого недостаточно. «Газета.uz» писала, что из-за малого количества ПЦР-лабораторий образовались большие очереди, а результаты анализов выходят только через несколько дней.

Глава государства подчеркнул необходимость «применения новых стратегий профилактики коронавирусной инфекции, раннего выявления заболевания и осуществления лечебных и наблюдательных мер в отношении пациентов, у которых болезнь протекает бессимптомно и в легкой форме».

«Республиканской специальной комиссии необходимо оперативно разработать и осуществить все необходимые меры в этом направлении», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране «имеются все резервы и возможности для борьбы с этой болезнью».

«Мы обязаны научиться жить и работать в условиях пандемии, — повторил он. — Потому что жизнь продолжается. Она требует, чтобы мы действовали разумно, с терпением и несгибаемой дисциплиной».

Президент также поручил местным кенгашам и органам власти и управления на местах тщательно анализировать ситуацию на своей территории и, по согласованию с республиканской комиссией, усиливать или смягчать правила карантина.

«Принимая все меры предосторожности, мы должны по возможности запускать производственные мощности, повышать продуктивность. Например, в сельской местности население проживает не так плотно, как в городах. Есть территории, где болезнь не распространилась… В таких районах нам необходимо создать все условия, чтобы труженики села могли свободно работать и доставлять свою продукцию потребителям. Потому что один день лета кормит десять дней зимы», — отметил он, подчеркнув, что «нам всегда нужно иметь трехмесячный запас продовольствия».

«В зависимости от ситуации нам следует всецело соблюдать требования карантина, где это необходимо. Мы все должны потерпеть ради здоровья нашей семьи, наших детей, уважаемых пожилых и строго соблюдать правила карантина. Немного терпения, и эти дни скоро минуют», — сказал Шавкат Мирзиёев.