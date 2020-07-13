Юрист и известный блогер Хушнудбек Худайбердиев, в начале июля назначенный заместителем генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), в интервью проекту Ular рассказал о своем назначении, «ужаснейших» условиях работы на новом месте, а также прокомментировал заявления об «обезвреживании» его как критика.

По его словам, однажды вечером ему позвонили из Администрации президента и позвали на встречу с руководителем Зайнилобиддином Низомиддиновым обсудить «один вопрос».

«Меня принял глава администрации, поговорили, и он предложил: «Мы рассматриваем вас на должность заместителя директора УзА. Что вы думаете об этом?» Сначала я удивился, впал в странное состояние. Сказал, что мне нужно обсудить это с родителями. Он не сказал нет: «Смотрите. Вам оказывается такое доверие. Мы получили поручение пустить новую кровь во всех сферах СМИ, включая телевидение и печатные издания», — сказал Хушнудбек Худайбердиев.

Блогер дал согласие, и на следующий день после беседы постановлением Кабинета Министров он был назначен замдиректора УзА. Коллективу агентства его представил первый заместитель советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Кахрамон Куранбаев.

Хушнудбек Худайбердиев не считает, что государство таким образом пытается «обезвредить» его.

«Многие мне писали, что нашли хороший способ „обезвредить“ меня — дадут должность и избавятся от одного критика… Я подумал, что в моих предыдущих местах работы было не так много свободы. То есть там (Хушнудбек Худайбердиев работал в пресс-службе Генеральной прокуратуры — ред.) было больше возможности, проще „заткнуть“ меня. Если бы такое желание было, наверняка меня бы не привели в СМИ, в информационное агентство. Здесь я могу публиковать то, что хочу сказать, в главном информационном агентстве страны. Кто меня будет контролировать?! Вебсайт в моем ведении. Да, позже могут заставить удалить… Мне же наоборот предоставляется большой доступ»,

«Цель не в этом. Если бы была такая цель, то меня могли бы отправить в область заместителем хокима по делам молодежи, например. Приводить критика в информационное агентство с попыткой избавиться от него — это парадокс», — считает он.





Хушнудбек Худайбердиев заявил, что был в шоке от условий в Национальном информационном агентстве.

«Место оказалось хуже, чем я ожидал. Возможно, покажется странным критиковать место, куда тебя назначили. Некоторые пытаются принизить условия, чтобы потом заработать очки, заявив, что благодаря им произошли изменения. Такого желания нет. Честно, место хуже, чем я ожидал. В каком смысле хуже? Условия, материально-техническая база, зарплаты — на ужаснейшем уровне», — сказал он.

По его словам, в УзА он в большей степени отвечает за творческую часть, качество материалов, новые форматы, редактирование, недопущение публикации не соответствующих качеству материалов, развитие сайта и страниц в социальных сетях.

Замдиректора УзА, говоря о материально-технической базе, отметил, что в информагентстве установлены старые сервера. Он планировал дать рекламу об УзА через SMS-информирование, но его попросили этого не делать.

«Мне сказали, что нельзя отправлять, поскольку наш сайт не может выдержать нагрузку в более чем 3000−5000 посетителей. Сервер установлен в 2005 году, немного модернизировался в 2010. Такой старый сервер, кондиционеры не работают — в аварийном состоянии. Самое интересное, что нет резервного сервера. Если что-то с ним случится, то конец — УзА выключится. Если сайт разрекламировать, то он не выдержит», — рассказал он.

Блогер считает, что проблемы в УзА связаны с материальным обеспечением, без которого не добиться качества в работе.

«В УзА команда с хорошим потенциалом, работают журналисты с многолетним опытом. Но для нее нет условий. Например, оклад у региональных корреспондентов составляет 1,1 млн сумов без налогов. Возможно, с гонорарами можно получить 2 млн сумов. Некоторые посоветовали полностью обновить УзА, поскольку невозможно только залатать некоторые места, провести аттестацию, уволить не соответствующих и собрать новую команду. Но кого можно привести сюда, в такие условия?» — спросил он.

Хушнудбек Худайбердиев также отметил плохое состояние здания УзА, устаревшую телефонную линию, а также то, что больше половины сотрудников работают на компьютерах 2004−2008 годов.

Замдиректора УзА добавил, что ожидать средств из госбюджета не стоит, особенно в условиях пандемии коронавируса, поэтому он работает над увеличением доходов с рекламы.