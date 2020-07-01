Заместителем генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) назначен юрист и известный блогер Хушнудбек Худайбердиев.

До этого назначения он работал директором Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, поздравляя Хушнудбека Худайбердиева с назначением на ответственный пост, выразил уверенность, что его деятельность позволит поднять УзА на новый уровень.

В декабре прошлого года постановлением президента УзА были обновлены задачи, при агентстве должны были создать консультативный совет и медиацентр. В феврале УзА выносило на обсуждение проект постановления правительства, которым предлагалось выделить агентству 5,4 млрд сумов на покупку техники и запуск нового портала.

Генеральный директор УзА и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом Министров по согласованию с президентом.