Министр по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов на брифинге в воскресенье рассказал, как будет организована помощь нуждающимся семьям в период новых карантинных ограничений в Узбекистане.

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение поддержать 120 тысяч самых нуждающихся семей, находящихся в затруднительном положении в связи с введенными на 20 дней (до 1 августа) карантинными ограничениями.

Ожидается, что они получат от государства помощь в виде продуктов питания, лекарственных средств и товаров первой необходимости. На это выделят 20 млрд сумов.

По словам министра, вновь налажена деятельность центров координации спонсорской помощи и пожертвований, а также волонтерства.

Рахмат Маматов сообщил, что разработано отдельное положение по оказанию помощи нуждающимся и потерявшим доход семьям. При составлении списка нуждающихся семей учитывают ряд факторов. Министерство уже сформировало список из 101980 самых нуждающихся граждан в разрезе регионов.

Кроме тог, глава министерства отметил, что решением кенгашей народных депутатов нуждающимся семьям также будут выделены необходимые средства из фондов «Махалла» и «Доброта и поддержка».

«Граждане, которых нет в списках, составленных на местах, но также нуждающиеся в продуктах и лекарствах, могут позвонить по номеру 1197 и сообщить о своих потребностях. Кроме того, они могут обратиться по номеру министерства 71−203−01 -21», — заявил Рахмат Маматов.

Как сообщили «Газете.uz» в министерстве, номера центров координации спонсорской помощи и пожертвований, а также волонтерства в разрезе регионов пока формируются и будут опубликованы в скором времени.