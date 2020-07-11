Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом по всему Узбекистану с 13 июля по 1 августа вводятся дополнительные карантинные ограничения.

В частности, приостанавливается работа парикмахерских и салонов красоты. Людям старшее 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без строгой необходимости.

В течение полных суток 18−19 июля и 25−26 июля (субботы и воскресенья) полностью запрещается передвижение транспортных средств, включая нелинейное такси. Ограничение не касается автотранспорта, имеющего специальное разрешение (стикеры), и в случаях, когда спецразрешение на передвижение не требуется.

Населению в указанные выходные дни рекомендовано оставаться дома и придерживаться режима самоизоляции, а государственным органам и учреждениям, хозяйственным объединениям и другим организациям — не привлекать сотрудников к работе и создать условия, чтобы они оставались дома.

Напомним, с 10 июля по 1 августа в стране действуют усиленные карантинные ограничения.