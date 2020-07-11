Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение поддержать 120 самых нуждающихся семей, находящихся в затруднительном положении в связи с введенными на 20 дней карантинными ограничениями в Узбекистане.

Ожидается, что они получат от государства помощь в виде продуктов питания, лекарственных средств и товаров первой необходимости.

При составлении списка нуждающихся семей в первую очередь будут учитываться:

не имеющие источника обеспечения одинокие пожилые, семьи с лицами с инвалидностью, потерявшие кормильца, с тяжелобольными, многодетные;

семьи, чьи социальные пособия не покрывают реальных потребностей и которые не имеют дополнительных источников дохода;

семьи, потерявшие обоих родителей, воспитанием которых занимаются родственники;

семьи, в которых один или оба родителя имеют инвалидность;

одинокие матери или отцы, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 14 лет и проживающие отдельно от других родственников;

семьи, в которых один или два родителя являются безработными и состоят на учете как ищущие работу в центрах содействия занятости;

семьи, работоспособные члены которых нигде не работают или временно лишились заработка в связи с пандемией коронавируса (сезонные и поденные рабочие, мастера, парикмахеры, лица, потерявшие работу за рубежом и вернувшиеся домой, водители такси, работники кафе, ресторанов и др.) и нуждающиеся в помощи.

Для адресного распределения материальной помощи созданы рабочие группы во главе с заместителями хокимов по социальным вопросам, в которые вошли представители Министерства по делам махалли и семьи и Агентства по делам молодежи.

Кроме того, вновь налажена деятельность центром координации спонсорской помощи и пожертвований, а также волонтерства. В ближайшее время будет сообщен номер колл-центра для связи с этими центрами.

Местные хокимияты должны обеспечить волонтеров, занимающихся доставкой помощи, медицинскими комбинезонами, масками, перчатками, средствами дезинфекции, а также транспортными средствами для их бесперебойной работы.

На указанные выше меры (в том числе приобретение и доставку продуктов, лекарств и товаров) выделено 20 млрд сумов ($1,96 млн, или $16 на семью).

В сообщении отмечается, что в будущем предусмотрено выделить дополнительные средства для поддержки нуждающихся слоев населения в период карантина.