Хокимият Ташкента прокомментировал опасения, высказываемые в социальных сетях жителями столицы, о том, что на месте парка имени Гафура Гуляма появятся новостройки или бизнес-центр.

В частности, в популярных Facebook-группах говорилось, что рядом с парком были установлены баннеры с проектом застройки на его территории.

«Хотим заверить общественность, что данные опасения — беспочвенны», — заявила пресс-служба хокимията.

Столичная администрация напомнила, что в августе 2019 года было принято решение хокима Ташкента передаче парка культуры и отдыха имени Гафура Гуляма, расположенного в Чиланзарском районе на проспекте Бунёдкор, иностранной компании BMP Smart Decision (Сингапур).

Объект передан компании на 49 лет с инвестиционными обязательствами по модернизации и созданию современного парка, «отвечающего мировым стандартам».

«Проект модернизации парка включает в себя замену старых аттракционов, установленных в 80-х годах, на новые, а также пополнение зеленой зоны новыми деревьями вдобавок к уже растущим в парке деревьям, прошедшим инвентаризацию Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды», — говорится в сообщении хокимията.

Вход в парк после реконструкции будет, как и прежде, бесплатным, вновь заверила столичная администрация. Ранее, в сентябре 2019 года, хокимият уже комментировал ситуацию с передачей объекта инвестору, заявляя, что парк Гафура Гуляма останется «народным» после реконструкции, предприниматели продолжат работу и «ни одно дерево не будет тронуто».

Столичная администрация также анонсировала встречу с представителем инвестора «для более подробного ознакомления общественности с данным проектом». О дате и формате встречи будет сообщено дополнительно.