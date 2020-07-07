Хокимият Ташкента прокомментировал опасения, высказываемые в социальных сетях жителями столицы, о том, что на месте парка имени Гафура Гуляма появятся новостройки или бизнес-центр.
В частности, в популярных Facebook-группах говорилось, что рядом с парком были установлены баннеры с проектом застройки на его территории.
«Хотим заверить общественность, что данные опасения — беспочвенны», — заявила пресс-служба хокимията.
Столичная администрация напомнила, что в августе 2019 года было принято решение хокима Ташкента передаче парка культуры и отдыха имени Гафура Гуляма, расположенного в Чиланзарском районе на проспекте Бунёдкор, иностранной компании BMP Smart Decision (Сингапур).
Объект передан компании на 49 лет с инвестиционными обязательствами по модернизации и созданию современного парка, «отвечающего мировым стандартам».
«Проект модернизации парка включает в себя замену старых аттракционов, установленных в 80-х годах, на новые, а также пополнение зеленой зоны новыми деревьями вдобавок к уже растущим в парке деревьям, прошедшим инвентаризацию Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды», — говорится в сообщении хокимията.
Вход в парк после реконструкции будет, как и прежде, бесплатным, вновь заверила столичная администрация. Ранее, в сентябре 2019 года, хокимият уже комментировал ситуацию с передачей объекта инвестору, заявляя, что парк Гафура Гуляма останется «народным» после реконструкции, предприниматели продолжат работу и «ни одно дерево не будет тронуто».
Столичная администрация также анонсировала встречу с представителем инвестора «для более подробного ознакомления общественности с данным проектом». О дате и формате встречи будет сообщено дополнительно.
Olga Romanenko
Дыма без огня не бывает.. Хокимияту веры нет.. За деньги все решается(пример-зам по строительству)!
Умид Назиркулов
Всю юность провел в нём. Это уже какая то очередная сингапурская схема, компании и года нет. С большой вероятностью ее как и прошлые сингапурские компании только регистрируют в Сингапуре. Где портфолио их проектов? Образована в 2019-02-13 обновили информацию о себе 2020-07-07 забавно.
Уставной капитал 1 тыс синг. долларов. На кой им на 49 лет?
Худший возможный сценарий: похоже на взять измором лет 5 — 10 будут просто сидеть, в итоге ничего не будет сделано, а будут лишь стимулировать старение. Далее очередные попытки закрытия на ремонт, пока не отвыкнет народ, потом начнут деревья пилить за забором строительным. Чиланзарцы прошу следите и не допустите
Хорошо если все обойдется без жертв в виде разрушающихся аттракционов с людьми.
Рустам Баракаев
Когда построют, тогда и узнаем.