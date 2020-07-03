Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 3 июля выросло на 127 и достигло 9326, сообщило Министерство здравоохранения.

93 новых случая выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 31 — в Ташкенте (18 — среди населения и 13 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин), 4 — в Ташкентской области (у граждан, которые контактировали с заболевшими и были взяты на карантин).

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 6161. На лечении остаются 3137 пациентов.

На сегодняшний день в Узбекистане проведено 1,2 миллиона тестов на коронавирус. Свыше 65 тысячи людей находятся на карантине. Такие данные озвучил на брифинге в пятницу первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботир Курбонов.