В Ташкенте скончался 59-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, Г. Б. был госпитализирован 2 июля в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания. COVID-19 был выявлен в тот же день.

Врачи поставили пациенту диагноз «Ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, постинфарктный кардиосклероз, двусторонняя пневмония».

Сообщается, что мужчина последние семь лет лечился от ишемической болезни сердца, сахарного диабета и хронической почечной недостаточности и получал процедуры гемодиализа.

Несмотря на усилия врачей, он скончался в день госпитализации от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.