Пятиэтажное здание в Карши, в результате обрушения бетонных перекрытий которого 23 июня погиб один человек, возводилось без разрешения, заявило Министерство строительства Узбекистана.

Здание строилось рядом с гостиницей «Насаф Травел» на улице Ислама Каримова, Заказчиком выступала сама гостиница.

Решением хокима Карши от 5 июня 2018 года компании были разрешены реконструкция отеля и строительство вспомогательных зданий с условием получения разрешения на осуществление строительно-монтажных работ территориальной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора Кашкадарьинской области. Разрешение получено не было.

Инспекция 29 ноября 2019 года и 28 февраля 2020 года направляла предупреждения «Насаф Травел», но незаконные строительно-монтажные работы продолжались, говорится в сообщении. Кроме того, отмечается грубое нарушение строительных норм.