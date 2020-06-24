На улице Ислама Каримова в Карши примерно в 21:30 вечера 23 июня обрушились несущие железобетонные конструкции строящегося пятиэтажного здания у гостиницы Nasaf Travel, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

По данным МЧС, на место происшествия прибыли представители силовых ведомств, Министерства здравоохранения и прокуратуры.

Как сообщил сайт газеты «Новости Кашкадарьи», спасатели сразу оцепили периметр и приступили к поискам людей под завалами, которые продолжались до утра. Четверых граждан удалось спасти, они практически не пострадали — отделались легкими ушибами.

В 5:20 утра среды спасатели обнаружили труп мужчины, 37-летнего жителя Байсунского района Сурхандарьинской области, который прибыл в Карши на заработки.

Спасательные работы уже завершены, но территория по-прежнему оцеплена, поскольку существует опасность обрушения здания, отмечает издание.

На месте происшествия сейчас работают инспекторы по строительному надзору. Возведение здания, которое относится к гостинице Nasaf Travel, начато в феврале прошлого года. Планировалось, что в сентябре 2021 года его сдадут в эксплуатацию. Действующее здание гостиницы временно закрыто.

Прокуратура Карши ведет следствие.