Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Экс-главу государства признали виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Суд также постановил лишить Атамбаева государственных наград и конфисковать имущество.

Как пишет 24.kg, Атамбаев отказался выступать в суде с последним словом. Прокуроры просили назначить ему наказание в виде 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Азиз Батукаев, приговоренный к 16 годам тюрьмы, был освобожден в 2013 году до завершения срока его заключения под предлогом тяжелой болезни. В ходе расследования было установлено, что Батукаева освободили по прямому указанию Атамбаева. Осенью уголовное дело передали в суд. Обвиняемыми проходят 19 человек, включая ряд высокопоставленных чиновников.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 год. В конце июня 2019 года Атамбаева лишили неприкосновенности, против него выдвинули обвинения в коррупции. В августе прошлого года Атамбаев был задержан в своей резиденции в ходе спецоперации.