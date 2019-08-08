Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в кыргызском селе Кой-Таш, сообщает АКИpress.

Операция по его задержанию началась 7 августа, однако сторонники экс-главы государства оказали сопротивление спецслужбам. По последним данным, в ходе штурма погиб один боец спецназа, 80 человек пострадали.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. В конце июня парламент страны лишил бывшего кыргызского лидера статуса неприкосновенности, против него выдвинуты обвинения в коррупции. Атамбаев трижды отказался прийти на допрос, что послужило поводом для начала спецоперации.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Жогорку Кенеша в четверг прокомментировал ситуацию. «Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении», — заявил он.

«Это не противостояние двух людей. Это — оголтелая борьба, направленная против раскрытия преступных деяний, являющихся вершиной коррупции в стране, против проведения следствия в рамках законодательства и обеспечения справедливого правосудия», — сказал глава Кыргызстана.