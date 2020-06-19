Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 19 июня выросло на 65 и достигло 5920, сообщило Министерство здравоохранения.

36 новых случаев выявлено в Ташкенте (из них 22 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин и 14 — среди населения), 12 — в Хорезмской области (из них 11 — у контактировавших с заболевшими и 1 — у водителя грузовика), 8 — в Ташкентской области (6 — у контактировавших с заболевшими и 2 — среди населения), 7 — в Наманганской области (4 — у контактировавших с заболевшими и 3 — среди населения), 1 — в Андижанской области у водителя грузовика и 1 — в карантинном центре.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 4273.