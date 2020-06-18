В Узбекистане создается инвестиционная компания UzAssets, следует из постановления Кабинета Министров от 15 июня «О дополнительных мерах по совершенствованию процессов приватизации».
Компания организуется в форме акционерного общества, ее учредителем станет Агентство по управлению государственными активами.
Уставный капитал UzAssets формируется за счет средств Фонда по управлению, трансформации и приватизации государственных активов при АУГА в объеме 20 млрд сумов, а также государственной доли и акций в 7 акционерных обществах и 3 государственных унитарных предприятиях в номинальной стоимости.
Основные задачи компании — предпродажная подготовка предприятий с госдолей и акциями, в том числе повышение их инвестиционной привлекательности и организация сотрудничества с международными институтами и компаниями.
UzAssets будет проводить комплексный анализ предприятий, формировать список (short-list) инвесторов, организовывать road-show для привлечения инвесторов и займется другими задачами.
В наблюдательный совет компании войдет директор АУГА. Минимум 50% членов совета должны будут высококвалифицированными специалистами с международным опытом.
Пресс-служба АУГА сообщила, что на первом этапе компании переданы госдоли в 10 крупных предприятиях для последующей продажи, исходя из рыночной конъюнктуры и решения набсовета. В 2021 году планируется постепенно расширить портфель компании до 50 активов:
№
Предприятие
Госдоля (%)
Доля компании (%)
1
АО «Кварц»
89,8
-
2
АО «Кызылкумцемент»
86,9
-
3
АО «Урганчшароб»
53,9
-
4
АО «Узбекистон шампани»
51,0
-
5
ГУП «Узгеоцветмет ЛИТИ»
100,0
-
6
ГУП «Узгорстрой ЛИТИ»
100,0
-
7
АО «Денау вино-водка»
51,0
-
8
АО «Страховая компания Кафолат»
66,5
-
9
АО «Алмазарская малая промзона»
73,7
7,7
10
ГУП «Шахрисабз юлдузи»
100,0
-
Ранее мы писали о передаче в доверительное управление шести предприятий — Ново-Ангренской и Ангренской ТЭС, «Узбекугля», Ферганского НПЗ, Ташкентского зоопарка и «Аммофос-Максам».