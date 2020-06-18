В Узбекистане создается инвестиционная компания UzAssets, следует из постановления Кабинета Министров от 15 июня «О дополнительных мерах по совершенствованию процессов приватизации».

Компания организуется в форме акционерного общества, ее учредителем станет Агентство по управлению государственными активами.

Уставный капитал UzAssets формируется за счет средств Фонда по управлению, трансформации и приватизации государственных активов при АУГА в объеме 20 млрд сумов, а также государственной доли и акций в 7 акционерных обществах и 3 государственных унитарных предприятиях в номинальной стоимости.

Основные задачи компании — предпродажная подготовка предприятий с госдолей и акциями, в том числе повышение их инвестиционной привлекательности и организация сотрудничества с международными институтами и компаниями.

UzAssets будет проводить комплексный анализ предприятий, формировать список (short-list) инвесторов, организовывать road-show для привлечения инвесторов и займется другими задачами.

В наблюдательный совет компании войдет директор АУГА. Минимум 50% членов совета должны будут высококвалифицированными специалистами с международным опытом.

Пресс-служба АУГА сообщила, что на первом этапе компании переданы госдоли в 10 крупных предприятиях для последующей продажи, исходя из рыночной конъюнктуры и решения набсовета. В 2021 году планируется постепенно расширить портфель компании до 50 активов:

№ Предприятие Госдоля (%) Доля компании (%) 1 АО «Кварц» 89,8 - 2 АО «Кызылкумцемент» 86,9 - 3 АО «Урганчшароб» 53,9 - 4 АО «Узбекистон шампани» 51,0 - 5 ГУП «Узгеоцветмет ЛИТИ» 100,0 - 6 ГУП «Узгорстрой ЛИТИ» 100,0 - 7 АО «Денау вино-водка» 51,0 - 8 АО «Страховая компания Кафолат» 66,5 - 9 АО «Алмазарская малая промзона» 73,7 7,7 10 ГУП «Шахрисабз юлдузи» 100,0 -

Ранее мы писали о передаче в доверительное управление шести предприятий — Ново-Ангренской и Ангренской ТЭС, «Узбекугля», Ферганского НПЗ, Ташкентского зоопарка и «Аммофос-Максам».