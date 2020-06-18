В Узбекистане создается инвестиционная компания UzAssets, следует из постановления Кабинета Министров от 15 июня «О дополнительных мерах по совершенствованию процессов приватизации».

Компания организуется в форме акционерного общества, ее учредителем станет Агентство по управлению государственными активами.

Уставный капитал UzAssets формируется за счет средств Фонда по управлению, трансформации и приватизации государственных активов при АУГА в объеме 20 млрд сумов, а также государственной доли и акций в 7 акционерных обществах и 3 государственных унитарных предприятиях в номинальной стоимости.

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Основные задачи компании — предпродажная подготовка предприятий с госдолей и акциями, в том числе повышение их инвестиционной привлекательности и организация сотрудничества с международными институтами и компаниями.

UzAssets будет проводить комплексный анализ предприятий, формировать список (short-list) инвесторов, организовывать road-show для привлечения инвесторов и займется другими задачами.

В наблюдательный совет компании войдет директор АУГА. Минимум 50% членов совета должны будут высококвалифицированными специалистами с международным опытом.

Пресс-служба АУГА сообщила, что на первом этапе компании переданы госдоли в 10 крупных предприятиях для последующей продажи, исходя из рыночной конъюнктуры и решения набсовета. В 2021 году планируется постепенно расширить портфель компании до 50 активов:

Предприятие

Госдоля (%)

Доля компании (%)

1

АО «Кварц»

89,8

-

2

АО «Кызылкумцемент»

86,9

-

3

АО «Урганчшароб»

53,9

-

4

АО «Узбекистон шампани»

51,0

-

5

ГУП «Узгеоцветмет ЛИТИ»

100,0

-

6

ГУП «Узгорстрой ЛИТИ»

100,0

-

7

АО «Денау вино-водка»

51,0

-

8

АО «Страховая компания Кафолат»

66,5

-

9

АО «Алмазарская малая промзона»

73,7

7,7

10

ГУП «Шахрисабз юлдузи»

100,0

-

Ранее мы писали о передаче в доверительное управление шести предприятий — Ново-Ангренской и Ангренской ТЭС, «Узбекугля», Ферганского НПЗ, Ташкентского зоопарка и «Аммофос-Максам».