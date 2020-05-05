Ташкентский государственный университет транспорта создается в результате объединения Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, Ташкентского института проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог и факультета авиакосмических технологий Ташкентского государственного технического университета.

Соответсвующее постановление подписал президент Узбекистана в целях подготовки кадров для транспортного сектора, внедрения в систему зарубежного опыта и международных стандартов, а также повышения научного потенциала отрасли.

Первым заместителем ректора станет приглашенный из-за рубежа специалист. Программы для университета будут готовиться совместно с Германией, Китаем и Южной Кореей.

С нового учебного года вместо 46 направлений бакалавриата студентов будут обучать по 18 абсолютно новым. Уже с 2020/2021 учебного года в университете будет введена кредитно-модульная система обучения. При каждом факультете будут работать по шесть научно-исследовательских лабораторий.

Основой обучения станет практика. Один день в неделю студенты будут проводить на объектах их специализации. Готовить студентов будут не только как специалистов в области авто-, авиа- и железнодорожного транспорта, но и как логистов.

Университету передадут здания вузов, входящих в его состав. Кроме того, будет построено еще три новых объекта, а уже существующие реконструируют. На все это, как ожидается, будет потрачено 243 млрд сумов.