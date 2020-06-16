Пациенты, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме, будут проходить курс лечения дома. При этом они будут находиться под медицинским наблюдением. Такую практику поручил внедрить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании во вторник.

Как мы сообщали ранее, с 12 июня Министерство здравоохранения отказалось от практики реабилитации пациентов, вылечившихся от COVID-19.

На совещании президент отметил, что «ситуация по коронавирусу приобретает все более сложный характер». К примеру, в Ташкенте за последние две недели в Ташкенте 482 из 551 случая заражения COVID-19 были среди населения. В 57 случаях источник инфекции остается неизвестным.

Лечение пациентов с коронавирусом в домашних условиях практикуется во многих странах, к примеру, в Великобритании.

В начале мая министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что с учетом международных рекомендаций было решено изменить протокол лечения и перестать госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекцией, болезнь которых протекает без симптомов. Заболевших направляют на домашний карантин или в карантинные стационары, но не в больницу.

В ряде регионов России также применяется практика лечения пациентов с бессимптомной формой коронавируса на дому.