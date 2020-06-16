Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 июня провел видеоселекторное совещание по вопросам развития сферы услуг и внутреннего туризма, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале мероприятия руководитель страны обратил внимание на тот факт, что за последнее время число заразившихся коронавирусом заметно возросло, более того, множество случаев выявляется среди населения.

В частности, за последние две недели в городе Ташкенте 482 из 551 случая заражения коронавирусом обнаружено среди населения. В 57 случаях источник инфекции остается неизвестным. Такая тревожная картина наблюдается также в Ташкентской, Навоийской и Кашкадарьинской областях, отмечает пресс-служба.

«Все это говорит о том, что ситуация по коронавирусу приобретает все более сложный характер. Настал момент значительного усиления бдительности и ответственности в борьбе с пандемией. На данном этапе мы обязаны строго следовать правилам карантина, как бы это сложно ни было. Каждый из нас должен выполнять свою работу осторожно, тщательно обдумав последствия, глубоко осознавая ответственность не только перед самим собой, но и перед семьей, детьми. Иначе все наши усилия сойдут на нет», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент выразил уверенность, что «наш великодушный и отважный народ, приобретший немало знаний и опыта за это время, достойно преодолеет и этот этап».

Республиканской специальной комиссии даны указания по усилению дезинфекционных работ и санитарного контроля на предприятиях и рынках, в торговых комплексах и организациях, возобновляющих деятельность, расширению разъяснительной работы среди населения через СМИ, а также в трудовых коллективах.

Подчеркнута важность регулярного тестирования среди работников всех учреждений, оказывающих услуги и деятельность которых предполагает непосредственный контакт с населением.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане по состоянию на 17:00 16 июня достигло 5328. Общее число выздоровевших от COVID-19 в стране — 4019. Лечение проходят 1290 пациентов.