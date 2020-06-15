Министерство здравоохранения Узбекистана с 12 июня отказалось от практики реабилитации пациентов, вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщил начальник пресс-службы Минздрава Фуркат Санаев.

Он подтвердил сообщения в социальных сетях о том, что медицинский персонал, лечащий пациентов с COVID-19, а также самих пациентов, прошедших курс лечения, начали провожать домой без 14-дневного курса реабилитации.

«В целом практика 14-дневной реабилитации после полного выздоровления и выведения вируса из организм, применялась только в Узбекистане в качестве меры предосторожности. Даже в развитых странах мира она не применялась. Там инфицированные коронавирусом госпитализируются только в тяжелых случаях, в остальных случаях пациентам рекомендуются необходимые лекарства, а лечение назначается на дому», — говорится в сообщении.

Фуркат Санаев напомнил, что в Узбекистане любой пациент, инфицированный коронавирусом, проходит лечение совершенно бесплатно.

«Даже если тесты на коронавирус в конце лечения дают отрицательный результат, эти образцы проходят повторный анализ в специальных вирусологических лабораториях в столичном Центре санитарно-эпидемиологического благополучия, и только после этого ставится окончательный диагноз. Только после такого повторного углубленного обследования пациент считается выздоровевшим и безопасным», — отметил пресс-секретарь.

Медицинский персонал, который оказывает лечение пациентам, также проходит через аналогичный повторный анализ, следует из заявления.

«Что касается прекращения реабилитации, опыт показал, что в этой практике нет необходимости. Потому что на реабилитацию направлялись пациенты, которые полностью излечились от вируса, и среди них не было рецидивов заболевания», — отметил Фуркат Санаев.

Пресс-секретарь уточнил «Газете.uz», что пациенты «остаются под медицинским наблюдением в домашних условиях».

В апреле министр здравоохранения Алишер Шадманов сообщал, что на реабилитацию одного пациента направляется 2,8 млн сумов из бюджета.

По состоянию на 17:00 15 июня число подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане составило 5154. Общее число выздоровевших достигло 3996, что составляет 77% от количества зарегистрированных случаев.