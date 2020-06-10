«Узбекгеофизика» и «Росгеология» 9 июня подписали договор на оказание геологических услуг по выявлению углеводородного потенциала в Узбекистане, говорится в пресс-релизе российского холдинга.

Компания проведет в стране работы по уточнению геологической модели, изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала акватории Аральского моря и прилегающей территории.

Договор подписан в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере недропользования, которое Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам и «Росгеология» заключили в феврале.

Постановлением правительства Узбекистана от 23 апреля «Росгеология» определена исполнителем Программы по геологическому изучению потенциала Аральского моря и прилегающих к нему территорий на углеводородное сырье.

Для реализации программы и развития других направлений сотрудничества «Росгеология» учредила дочернюю компанию Rosgeo Uzbekistan. Ее возглавит Ботир Ходжаев, ранее занимавший посты советника премьер-министра и министра экономики и промышленности Узбекистана, сообщили в холдинге.