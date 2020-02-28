«Росгеология» планирует открыть в Узбекистане дочернее предприятие в рамках работ по оценке углеводородного потенциала и цифровизации управления минерально-сырьевой базой республики, сообщила пресс-служба Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам.

Председатель Госкомгеологии Бобур Исламов и глава «Росгеологии» Сергей Горьков в присутствии премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова 27 февраля подписали в Ташкенте соглашение о сотрудничестве в сфере недропользования.

По данным ведомства, «Росгеология» также проведет в Узбекистане работы по уточнению геологической модели, изучению перспектив нефтегазоносности и оценки углеводородного потенциала с обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ по открытию новых месторождений. В частности, речь идет об оценке потенциала нефтегазовых месторождений на территории Аральского моря.

Соглашение определяет направления взаимодействия сторон, включая формирование долгосрочной программы научно-исследовательских работ по разработке и внедрению инновационных технологий переработки техногенных отходов, сотрудничество в разработке и реализации программы по выявлению и оценке ресурсов редких и редкоземельных элементов с разработкой оптимальной технологии извлечения полезных компонентов.

«В сфере цифровизации управления минерально-сырьевой базой Узбекистана стороны договорились о создании стека программных решений для обработки и анализа данных по объему и составу минеральной массы техногенных отходов, а также о проведении оценки эффективности вовлечения минерально-сырьевых ресурсов Республики в промышленную разработку путем разработки цифровых геолого-экономических моделей», — говорится в сообщении Госкомгеологии.

«Росгеология» — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий услуги геологоразведки от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.