Ботир Асадиллаевич Ходжаев освобожден от должности советника премьер-министра по вопросам развития промышленности и кооперационных связей в связи с выходом на пенсию. Постановление об этом подписал глава правительства, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Ботир Ходжаев (1956 г. р.) занимал пост советника премьер-министра с февраля. Ранее он (с ноября 2017 года) был министром экономики (с 2019 года — министром экономики и промышленности).

Выпускник Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта (1979).

В 2011—2016 годах был первым заместителем министра экономики, в 2009—2011 годах — заместителем премьер-министра — председателем Государственного комитета по архитектуре и строительству, в 2006—2009 годах — министром экономики, в 2005—2006 годах — государственным советником президента по социально-экономическим вопросам.

В 2002—2005 годах работал начальником Сводного информационно-аналитического департамента Кабинета Министров, в 1998—2002 годах — первым заместителем председателя и председателем Налогового комитета, в 1997—1998 годах — заместителем начальника Информационно-аналитического управления Кабинета Министров, в 1996—1997 годах — первым заместителем председателя Госкомимущества, в 1992—1996 годах — первым заместителем хокима Чиланзарского района Ташкента и заместителем хокима Ташкента.