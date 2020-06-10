Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 10 июня выросло на 27 и достигло 4547, сообщило Министерство здравоохранения.

21 случай выявлен среди граждан, находящихся в карантинном центре, и 6 — среди населения (в Ташкентской области — 4, в Ташкенте — 1 и в Кашкадарьинской области — 1).

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3459. Лечение проходят 1070 пациентов, из них 8 — в тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом.