Пандемия COVID-19 пагубно сказалась на странах Европы и Центральной Азии вследствие обвала мировых цен на сырьевые товары, сбоев в глобальных и региональных производственно-сбытовых цепях и [резкого] повышения степени неприятия рисков на финансовых рынках. Об этом говорится июньском выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

«Расширение масштабов вспышки коронавируса в странах региона усилило сокращение внутреннего спроса, усугубило перебои в снабжении и привело к остановке немалой доли экономической активности», — говорится в докладе.

Аналитики отмечают, что страны региона столкнулись с существенным оттоком инвестиций, вызванным «бегством в качество», а относительная слабость валют способствовала росту стоимости заимствований.

В экономике региона прогнозируется спад на 4,7%, рецессия затронет почти все страны, кроме Узбекистана — здесь ожидается рост на уровне 1,5% в 2020 году (в апреле ВБ прогнозировал рост ВВП страны в 1,6% — ред.). Уже в 2021 году Всемирный банк ожидает, что экономика Узбекистана восстановится до 6,6%.

Этот прогноз составлен исходя из предположения о постепенной отмене введенных правительствами ограничительных мер к началу второго полугодия, подчеркивается в докладе.

По сценарию, предполагающему постепенное сглаживание последствий пандемии и восстановление торговли и инвестиций, ожидается, что в 2021 году экономика Европы и Центральной Азии оживится и покажет рост на 3,6%.

При этом в ВБ считают, что налицо явное преобладание риска негативного развития ситуации в регионе. «Дальнейшее распространение инфекции по странам региона и принятие в связи с этим ограничительных мер ляжет еще более тяжелым бременем на потребление и инвестиции. В дополнение к этому резкое сокращение объемов денежных переводов может усугубить спад в экономике региона», — говорится в докладе.

В мире

Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет снижение на 5,2%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года, говорится в докладе.

На фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы, в странах с развитой экономикой в 2020 году ожидается спад экономической активности на 7%.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (СФРРС) в этом году прогнозируется спад на 2,5% — первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран, как минимум, за 60 лет. Доходы на душу населения, как ожидается, снизятся в этом году на 3,6% — и это ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность.

Базовый прогноз составлен исходя из предположений о том, что спад пандемии будет достаточным для отмены национальных мер по ее смягчению в странах с развитой экономикой к середине года, а в СФРРС — немного позже.

Если события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать снижение на целых 8%, а затем, в 2021 году, — вялый восстановительный рост немногим более чем на 1%, при этом производство в СФРРС сократится в этом году почти на 5%, считают во Всемирном банке.

«Пандемия ярко высветила настоятельную необходимость принятия мер в области здравоохранения и экономической политики, в том числе глобального сотрудничества, в целях смягчения ее последствий, защиты уязвимых слоев населения и укрепления способности стран предотвращать подобные события в будущем и справляться с ними. Особенно уязвимы страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся страны, и им крайне важно укреплять системы здравоохранения, решать проблемы, связанные с неформальным сектором экономики и ограниченностью масштаба систем социальной защиты, а также проводить реформы, позволяющие обеспечить уверенный и устойчивый рост экономики после преодоления нынешнего кризиса», — говорится в докладе.