Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил добиться роста ВВП на 2% и выше в 2020 году. Такую задачу он озвучил 9 июня на совещании по вопросам обеспечения стабильности национальной экономики, сообщил заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

По его словам, глава государства также поставил задачу по увеличению объемов промышленного производства на 3,5%.

«За счет чего это будет обеспечено? В первую очередь, возобновление деятельности предприятий, которые приостановили работу из-за карантина. Во-вторых, обеспечение оборотными средствами. В-третьих, пересмотр процентных ставок [по кредитам]. В ближайшие дни правление Центрального банка примет это решение. Президент одобрил предложение Центробанка. Вы сами увидите некоторое снижение [процентной ставки]», — заявил вице-премьер каналу «Узбекистан 24».

Во время визита президента в Ферганскую область отмечалось, что Центральный банк определил средний процент по кредитам в размере 21% (средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам в сумах в феврале составила 25,8%, после этого статистика не обновлялась — ред.).

«Если в объеме 5% будет компенсация, для предпринимателей ставка по кредиту составит всего 16%», — отмечалось в передаче «Узбекистан 24».

Джамшид Кучкаров отметил, что для поддержки экспортеров будут предоставлены субсидии на транспортные расходы и приняты другие меры.

Глава Минэкономразвития и сокращения бедности заявил, что Узбекистан вынужден привлекать кредиты международных финансовых институтов для решения социальных и экономических вопросов.

«Вместе с тем, глава государства строго поручил, чтобы перед привлечением каждого доллара из-за рубежа провести анализ, как будут использоваться эти средства и какой результат они дадут. Если мы сможем доказать [эффективность], то тогда мы сможем привлечь средства из-за границы», — сказал Джамшид Кучкаров.

Вице-премьер напомнил, что до конца года должна быть выработана нормативно-правовая база для прожиточного минимума и минимальной потребительской корзины.