Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня провел видеоселекторное совещание по вопросам сокращения бедности, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что число безработных в Узбекистане увеличилось. По предварительным оценкам, пандемия может серьезно повлиять на доходы около 450 тысяч семей.

В рамках работы по сокращению бедности и общенационального движения «Доброта и поддержка» были сформированы списки для поддержки малообеспеченных семей. На сегодняшний день 540 тысяч семей из этих списков получили помощь на сумму 307 млрд сумов, отмечается в сообщении.

Президент подчеркнул, что главная цель — трудоустроить хотя бы одного члена малоимущей семьи и вывести ее из бедности, поэтому необходимо заниматься проблемами каждой семьи и каждого гражданина из этой категории в отдельности.

«В это время испытаний необходимо не гоняться за цифрами, а добросовестно работать, чтобы удовлетворить запросы людей», — сказал он.

На совещании определено, что руководители районных (городских) секторов составят перечень наиболее нуждающихся семей и разработают план по избавлению их от бедности. Заместители хокимов областей по вопросам экономики и махалли будут координировать работу секторов и коммерческих банков, отвечать за реализацию социальных проектов. Республиканский штаб во главе с заместителем премьер-министра будет заслушивать их доклады и привлекать министерства и ведомства, коммерческие банки к решению проблем.

Как отмечает пресс-служба, эта система также станет прочной основой для Единого социального реестра. Ответственным лицам поручено полностью внедрить реестр к концу года на уровне министерств, регионов, районов и махаллей. Решено апробировать в Ташлакском районе Ферганской области 4 общепризнанных в мире метода расчета черты и критериев бедности.

Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено разработать нормативно-правовую базу для прожиточного минимума и минимальной потребительской корзины к 1 октября 2020 года.

Ранее отмечалось, что если озвучить величину прожиточного минимума, это приведет к «юридическим вопросам» и нарушению Конституции при выплате пособий и пенсий