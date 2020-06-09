Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 9 июня обозначил восемь ключевых направлений для обеспечения дальнейшего роста экономики в 2020 году, сообщила пресс-служба глава государства.

Руководитель страны отметил наличие всех возможностей для роста за счет применения новых подходов и инструментов.

Отмечалось, что по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ожидается спад мирового ВВП на 5,2%, США — на 6,1%, России — на 6%, Европейского союза — на 9,1%. Вместе с тем экономический рост предвидится на уровне 1% в Китае и 1,5% в Узбекистане.

Пресс-служба отмечает, что приоритетными направлениями для обеспечения роста определены:

первое — обеспечение экономической и финансовой стабильности;

второе — сокращение бедности и рост занятости;

третье — ускорение реформ в банковской системе;

четвертое — увеличение прямых иностранных инвестиций;

пятое — повышение экспортного потенциала и обеспечение валютных поступлений;

шестое — укрепление конкурентоспособности в промышленности;

седьмое — развитие малого бизнеса;

восьмое — широкое внедрение цифровых технологий во всех отраслях.

В ходе обсуждения первого направления действий поручено оптимизировать доходы и расходы бюджета. Дано указание обеспечить дополнительные доходы за счет возобновления деятельности предприятий и совершенствования налогового администрирования, при заключении сделок внешнего займа — не допустить превышения установленного лимита.

В рамках второго направления в этом году необходимо восстановить 810 тысяч постоянных рабочих мест, создать 310 тысяч постоянных и 633 тысячи сезонных рабочих мест.

Отмечается, что постановлением президента перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица, расширен с 24 до 67.

На совещании подчеркнута важность ускорения намеченных реформ в банковской сфере, своевременной реализации процесса трансформации в 10 банках с государственной долей, индексации процентных ставок в соответствии с антиинфляционной политикой.

Заместителям премьер-министра даны поручения по привлечению и освоению прямых иностранных инвестиций.

В рамках пятого приоритетного направления перед Министерством инвестиций и внешней торговли поставлена задача обеспечить показатели экспорта не меньше, чем в 2019 году.

На совещании особое внимание уделено вопросам развития промышленности. Указано на отсутствие в некоторых отраслях целостной цепочки по глубокой переработке сырья и производству продукции с добавленной стоимостью.

К примеру, переработка меди составляет менее 25%, шелка — менее 20%. Не налажена в полной мере межотраслевая кооперация. В частности, кооперация в электротехнической промышленности и сельском хозяйстве позволит выпускать продукцию на сумму не менее 80 млн долларов. Химическая промышленность может поставлять синтетические волокна и полиэстер для текстильной отрасли, корд и различные красители для автомобильной промышленности и индустрии строительных материалов, а также ароматизаторы для пищевой промышленности, говорится в сообщении.

В этой связи поручено разработать Стратегию промышленной политики, предусматривающую трансфер современных технологий, повышение энергоэффективности и конкурентоспособности отраслей.

На совещании подчеркнута необходимость реформирования судебно-правовой системы по защите частной собственности предпринимателей для формирования свободной конкуренции.

Отмечена низкая доля малого бизнеса в высокотехнологичных отраслях, поставлена задача разработать механизм государственного стимулирования таких субъектов. Даны поручения по созданию малых промышленных зон в регионах.