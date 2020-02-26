Банковская процентная ставка по кредитам в национальной валюте выросла до 25,8% по итогам января, следует из статистических данных Центрального банка Узбекистана. Год назад этот показатель составлял 22,6%.

Средневзвешенная процентная ставка высчитывается на основе данных всех банков без учета льготных кредитов и микрозаймов.

Фото: Центральный банк.

Центробанк объяснил увеличение процентной ставки в январе ростом доли более дорогих автокредитов в общем объеме кредитов. Без учета автокредитов средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам составила 25,1%.

На 1 декабря прошлого года доля автокредитов в кредитном портфеле для физических лиц составляла 14,5% (5,64 трлн из 38,9 трлн сумов), показав годовой прирост в 69% (3,33 трлн — в декабре 2018 года). В то же время в январе 2020 года объем портфеля по автокредитам снизился до 5,49 трлн сумов.

Фото: Центральный банк.

Ранее опрос ЦБ показал, что автокредит остается самым востребованным видом кредита у населения. Так, 19% респондентов предпочли бы взять автокредит, 14% — кредит на семейный бизнес, 8% — потребительский кредит, 4% — образовательный.

По данным Spot, высокий спрос на автокредиты в январе 2020 года были готовы покрыть 16 банков. Главное отличие от 2019 года — рост ставок. Если в прошлом году средняя ставка была в районе 25−27%, то в январе чаще всего встречалась 28−32%.

С 1 января в Узбекистане была введена основная ставка Центробанка, процентный коридор по денежно-кредитным операциям, а также новые инструменты для снижения процентных ставок по кредитам. При этом регулятор признавал, что снижение ставок сильно зависит от конкуренции на банковском рынке, финансовой грамотности населения и стоимости финансовых ресурсов.