Центр изучения проблем развития транспорта и логистики при Министерстве транспорта Узбекистана, Департамент транспорта Ташкента и АО «Тошшахартрансхизмат» с 13 мая представляют предложения по сокращению протяженности ряда маршрутов автобусов в столице.

Изменения, предусмотренные постановлением Кабинета Министров от 16 марта «О мерах по улучшению пассажирской транспортной системы города Ташкента», направлены на оптимизацию сети маршрутов, уменьшение их дублирования и сокращение интервалов движения.

Пресс-служба «Тошшахартрансхизмат» отмечает, что основное внимание будет уделено связанности маршрутов автобусов со станциями метрополитена, созданию сети магистральных маршрутов, а также вспомогательных маршрутов, которые доставляют к ним пассажиров.

«Целью этих изменений является максимально возможное сокращение количества других маршрутов на улицах, где проходят основные маршруты. Это, в первую очередь, послужит устранению дублирования маршрутов и обеспечению регулярности движения. Кроме того, это позволит заполнять маршруты с неполными графиками за счет автобусов, которые освободились в процессе оптимизации, что резко сократит интервалы движения и предотвратит лишние траты времени пассажиров», — отмечает компания.

В рамках оптимизации планируется назначение автобусов большой вместимости на магистральные и проходящие по центру города маршруты, а автобусов средней и малой вместимости — на вспомогательные и пригородные маршруты в зависимости от потока пассажиров.

Чтобы расходы пассажиров на проезд с учетом пересадок не увеличились, будет совершенствоваться автоматизированная система оплаты проезда. Подготовлен проект постановления правительства о введении 3-, 7- и 15-дневных электронных билетов.

В пятницу, после замечаний в социальных сетях, в компании заявили, что заинтересованы в изучении общественного мнения о планируемых изменениях: «Публикация проектов оптимизации маршрутов не означает окончательное решение. Изучается общественное мнение, требования и предложения по каждому маршруту. Конечно, разумные предложения будут приняты во внимание».

Маршрут №40

Красным пунктиром показана сокращаемая часть маршрута, синяя полоса — маршрут после сокращения. Нажмите для увеличения.

Протяженность маршрута №40 «Сергели, 12-й квартал — вокзал „Ташкент“» планируется сократить за счет отрезка между Южным и Северным вокзалом. Согласно предложению, автобусы будут курсировать по маршруту «Массив Дустлик-2 — Южный вокзал» на основе 8 графиков с интервалом в 7 минут.

Пассажирам предлагается доезжать от Южного до Северного вокзала на автобусе №62. На автобусах между массивами Сергелийского района можно доехать до массива Курувчи (Строитель), а оттуда на №66 — до аэропорта, улицы Темирйулчилар и Северного вокзала.

Маршрут №14

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Предлагается сократить маршрут №14 «Вокзал „Ташкент“ — Рынок ТТЗ» за счет отрезка от улицы Махтумкули до вокзала «Ташкент», конечной может стать «Машинасозлар».

Планируется, что автобусы будут курсировать на основе 10 графиков с сокращением интервала до 7−8 минут. Пассажирам предлагается доезжать от Махтумкули до вокзала «Ташкент» на автобусе №16 или на метро.

Маршрут №93

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Маршрут №93 «Массив Куйлюк-1 — Юнусабад 9-й квартал» предлагается сократить на отрезке от музея Амира Темура до Юнусабада. Конечную планируется переместить к станции метро «Юнус Раджабий» на улице Истиклол.

На первом этапе — после завершения строительства ТПУ — намечено изменить направление маршрута от массива Куйлюк-1 к улице Истиклол. Пассажиры смогут добраться до 9-го квартала Юнусабада на метро от станции «Амир Темур хиебони» до строящейся станции «Юнусабад». Оттуда можно воспользоваться новым маршрутом «Юнусабад 9-й квартал — Юнусабад 19-й квартал».

На втором этапе маршрут №93 будет связывать Куйлюкский рынок (ТРЦ Compass) и улицу Истиклол. Пассажирам с массива Куйлюк-1 предлагается использовать новый маршрут «Куйлюк-1 — массив Уйсозлар», чтобы доехать до улицы Фергана йули.

Маршрут №58

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Маршрут №58 «Массив Дустлик-2 — Экскаваторный завод» может быть сокращен на 50% с обеих сторон. Предлагается исключить отрезок от Южного вокзала до массива Дустлик-2, а также от Государственного института искусств до Экскаваторного завода.

Ожидается, что автобусы на новом направлении «Южный вокзал — метро „Юнус Раджабий“» будут курсировать на основе 8 графиков с интервалом в 5 минут. Пассажирам предлагается доезжать от массива Дустлик-2 до Южного вокзала на автобусе №40, а до Экскаваторного завода — на №89 от станции метро «Юнус Раджабий».

Маршрут №24

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Под 40-процентное сокращение может попасть и маршрут №24 «ТТЗ — Юнусабад 6-й квартал». Планируется исключить отрезок от метро «Буюк Ипак йули» до 6-го квартала Юнусабада. Таким образом, конечной станет создаваемый ТПУ на улице М. Юсуфа рядом с метро «Буюк Ипак йули».

Автобусы будут разворачиваться на остановке у ОВД Мирзо-Улугбекского района. Ожидается, что общественный транспорт будет курсировать на основе 10 графиков с сокращением интервала с 10−15 до 6−8 минут.

Чтобы доехать до 6-го квартала Юнусабада, пассажирам предлагают воспользоваться метро от станции «Буюк Ипак йули» до строящейся станции «Юнусабад», а оттуда сесть на автобус «Юнусабад 6-й квартал — Юнусабад 17-й квартал». Кроме того, до ТТЗ в махалле «Дурмень» можно доехать коротким маршрутом из махалли «Хайдарабад», а также автобусом №101 «Поселок Улугбек — ТТЗ».

Маршрут №11

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На маршруте №11 «Массив Белтепа — Аэропорт местных линий» планируется сократить отрезок от массива Белтепа до торгового центра Чорсу. Автобусы на новом направлении «Торговый центр Чорсу — Аэропорт» будут курсировать по 12 графикам с интервалом в 6 минут.

«Тошшахартрансхизмат» отмечает, что пассажиры могут доехать до станции метро «Беруни» от массива Белтепа на новом маршруте «Массив Ибн Сино-1 — метро „Беруни“». А между станцией «Беруни» и торговым центром Чорсу действует автобус №28.

Маршрут №28

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Протяженность маршрута №28 «Массив Ибн Сино-2 — Метро „Дустлик“» планируется сократить за счет отрезка от Ибн Сино-2 до метро «Беруни», а также от роддома №6 до метро «Дустлик». По новому маршруту «Метро „Беруни“ — Сквер Амира Темура» автобусы будут курсировать на основе 8 графиков с интервалом в 7 минут.

Пассажирам рекомендуется использовать новый короткий маршрут «Массив Ибн Сино-1 — метро „Беруни“». До станции «Дустлик» можно доехать на метро или на автобусе №72 с остановки у бывшего «Детского мира».

Маршрут №46

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Сокращение на маршруте №46 «Массив Бирлик — Завод РЭТ» предусматривается на отрезке от остановки «Центральный телеграф» до Завода РЭТ. На маршруте будет действовать 8 графиков, предлагаемый интервал — 8 минут.

Доезжать до вокзала «Ташкент» предлагается на метро от станции «Пахтакор», а оттуда — на автобусе №66 до Транспортного института, а также новым коротким маршрутом до вокзала «Ташкент» через улицы Темирйулчилар, Гейдара Алиева, Банокатий, Сарикул, Янгизамон, Эски Сарикул, 8 марта и Мехржон. От Центрального телеграфа до улиц Навои и Шахрисабза можно доехать на автобусе №28.

Маршрут №147

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Маршрут №147 «Торговый центр „Чорсу“ — Чинни бозор» намечено сократить за счет отрезка «Карвон бозор» — «Чинни бозор». По новому маршруту «ТЦ „Чорсу“ — Карвон бозор» автобусу будут курсировать на основе 10 графиков с интервалом в 8 минут.

Пассажирам предлагается доезжать от «Карвон бозор» до «Чинни бозор» на автобусе №121 по кольцевой автодороге.

Маршрут №53

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Маршрут №53 «Массив Урикзор — Улица Истиклол» может быть уменьшен за счет отрезка от остановки «ТЦ „Чорсу“» до улицы Истиклол. На маршруте будет 9 графиков, интервал — 9 минут.

Пассажирам рекомендуется воспользоваться автобусом №28, чтобы доехать от остановки «ТЦ „Чорсу“» до улицы Истиклол.

Маршрут №91





Маршрут №97





Маршрут №99





Маршрут №110





Маршрут №115

Telegram-канал «Ко дну», посвященный общественному транспорту Ташкента, опубликовал две реакции на предложения, озаглавленные «Оторванность» и «Отрицание».