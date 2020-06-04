Карантинные ограничения и правила, действующие во всех регионах Узбекистана, пересмотрены с учетом возобновления ряда деятельности, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.

В частности, из ограничений были исключены работа общепита, дошкольных образовательных организаций, вещевых рынков и другие. Сохраняется:

соблюдение социальной дистанции в 2 м в общественных местах;

запрет собираться более трех человек, кроме членов семьи;

ношение масок и использование антисептических средств;

запрет на деятельность образовательных учреждений (школ, лицеев, колледжей, техникумов, вузов и других);

запрет деятельности развлекательных и других объектов — дискотек, ночных клубов, спа и массажных салонов, караоке, бильярдных залов, кальянных, центров компьютерных игр;

запрет на проведение концертов, показов в кинотеатрах и спортивных мероприятий (кроме тренировок профессиональных футбольных клубов и чемпионатов ПФЛ Узбекистана);

запрет на работу общественного транспорта;

на дехканских и строительных рынках, а также пунктах продажи продовольственных и непродовольственных товаров (супермаркеты и крупные магазины) обязательно использование устройств измерения температуры тела и антисептических устройств, вход посетителей, у которых температура составляет 37 градусов и больше, запрещен;

во всех организациях обязательно использование пирометров, антисептических средств и дезинфекционных ковриков, сотрудники должны соблюдать принцип социальной дистанции (2 м);

вся территория объектов, на которых ведутся строительно-ремонтные работы, полностью берется на карантин, здесь проводятся санитарно-гигиенические мероприятия;

Несоблюдение карантинных ограничений в «красной» зоне, а также выполнение разрешенных видов деятельности в «зеленой» и «желтой» территориях без соблюдения установленных специальных требований влечет за собой ответственность.

С 5 июня в зависимости от уровня карантина возобновляется деятельность гостиниц, загородных дач, тренажерных залов, бассейнов, учебных центров, религиозных организаций и других. А с 15 июня разрешат работу вещевых рынков, кафе, ресторанов, детских садов и междугородних автобусов. Срок действия квалификационных аттестатов медработников продлен до 1 октября.