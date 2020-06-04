С 5 июня разрешается ряд видов деятельности в зависимости от уровня карантина (наряду с тем, что возобновлено с 15 мая и 1 июня), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.

В регионах с «желтым» уровнем:

деятельность гостиниц, санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, пляжей, других баз отдыха и средств размещения (за исключением хостелов);

домашние гостиницы и загородные дома (дачи), зарегистрированные в налоговых органах (только для обслуживания семей);

предприятия общественного питания (рестораны, кафе, кухни, чайханы), расположенные в гостиницах, санаториях, пансионатах, детских лагерях, гостевых домах, пляжах, других местах отдыха, а также на открытом воздухе;

В регионах с «зеленым» уровнем (дополнительно к вышеуказанному):

Тренажерные залы и бассейны для индивидуальных занятий. Требования для возобновления деятельности включают в себя регулярную дезинфекцию спортивных залов и бассейнов, оснащение их входов и выходов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «ковриками», использование сотрудниками медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции, а также измерение температуры тела каждого гражданина. Если у них наблюдается температура 37 градусов и выше, а также симптомы заболевания инфекцией, при отсутствии медицинской маски необходимо запрещать вход. Кроме того, запрещены командные виды спорта, если нет возможности обеспечить социальную дистанцию.

театры без зрителей, но можно проводить индивидуальные или групповые репетиции (в количестве не более 30 зрителей). Спектакли можно транслировать в онлайн-режиме или через телевидение;

учебные центры, кружки (в группах не более 10 человек и по предварительной записи). При этом необходимо постоянно мониторить здоровье персонала и детей (регулярное измерение температуры тела), исключать работников и детей с симптомами инфекции из обучения, а также строго соблюдать санитарно-гигиенические и дезинфекционные требования;

религиозных организации. Требования для возобновления деятельности включают в себя регулярную дезинфекцию зданий религиозных организаций, оснащение их входов и выходов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «ковриками», использование сотрудниками медицинских масок и перчаток, поддержание социальной дистанции, в том числе расстояние в 1,5 метра во время молитвы (расчертив специальные линии), а также измерения температуры тела каждого гражданина. Не допускаются лица с температурой +37 градусов и выше и с симптомами инфекции, а также без медицинской маски. Проведение коллективных религиозных церемоний (пятничные молитвы и т. д. ) запрещается.

Вещевые рынки, кафе, рестораны, детские сады и междугородние автобусы возобновляют работу с 15 июня в «зеленых» и «желтых» зонах. Срок действия квалификационных аттестатов медработников продлен до 1 октября.