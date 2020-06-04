С 5 июня разрешается ряд видов деятельности в зависимости от уровня карантина (наряду с тем, что возобновлено с 15 мая и 1 июня), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.
В регионах с «желтым» уровнем:
- деятельность гостиниц, санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, пляжей, других баз отдыха и средств размещения (за исключением хостелов);
- домашние гостиницы и загородные дома (дачи), зарегистрированные в налоговых органах (только для обслуживания семей);
- предприятия общественного питания (рестораны, кафе, кухни, чайханы), расположенные в гостиницах, санаториях, пансионатах, детских лагерях, гостевых домах, пляжах, других местах отдыха, а также на открытом воздухе;
В регионах с «зеленым» уровнем (дополнительно к вышеуказанному):
- Тренажерные залы и бассейны для индивидуальных занятий. Требования для возобновления деятельности включают в себя регулярную дезинфекцию спортивных залов и бассейнов, оснащение их входов и выходов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «ковриками», использование сотрудниками медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции, а также измерение температуры тела каждого гражданина. Если у них наблюдается температура 37 градусов и выше, а также симптомы заболевания инфекцией, при отсутствии медицинской маски необходимо запрещать вход. Кроме того, запрещены командные виды спорта, если нет возможности обеспечить социальную дистанцию.
- театры без зрителей, но можно проводить индивидуальные или групповые репетиции (в количестве не более 30 зрителей). Спектакли можно транслировать в онлайн-режиме или через телевидение;
- учебные центры, кружки (в группах не более 10 человек и по предварительной записи). При этом необходимо постоянно мониторить здоровье персонала и детей (регулярное измерение температуры тела), исключать работников и детей с симптомами инфекции из обучения, а также строго соблюдать санитарно-гигиенические и дезинфекционные требования;
- религиозных организации. Требования для возобновления деятельности включают в себя регулярную дезинфекцию зданий религиозных организаций, оснащение их входов и выходов пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «ковриками», использование сотрудниками медицинских масок и перчаток, поддержание социальной дистанции, в том числе расстояние в 1,5 метра во время молитвы (расчертив специальные линии), а также измерения температуры тела каждого гражданина. Не допускаются лица с температурой +37 градусов и выше и с симптомами инфекции, а также без медицинской маски. Проведение коллективных религиозных церемоний (пятничные молитвы
и т. д.) запрещается.
Вещевые рынки, кафе, рестораны, детские сады и междугородние автобусы возобновляют работу с 15 июня в «зеленых» и «желтых» зонах. Срок действия квалификационных аттестатов медработников продлен до 1 октября.