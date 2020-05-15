В Узбекистане решением Специальной республиканской комиссией с 15 мая возобновляет работу ряд видов деятельности.

В частности, в зоне «красного» уровня карантина разрешается:

ремесленничество в индивидуальном порядке;

техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;

ремонт электронных устройств (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;

услуги аренды и лизинга;

предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие);

Помимо видов деятельности, разрешенных для регионов с «красным» уровнем карантина, в «желтом» разрешены:

риэлторская деятельность;

рекламная и маркетинговая деятельность;

работы частных агентств занятости;

приготовление блюд в собственной кухне отелей и их доставка в номера;

работа парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и точек быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более 2 человек, кроме семейных групп) с 9:00 до 20:00 в строгом соответствии с требованиями карантина;

В «зеленых» регионах в дополнение к перечисленным выше видам деятельности разрешается:

работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (при условии ограничения количества посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и с соблюдением социальной дистанции);

компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;

работа музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);

оказание ветеринарных услуг;

техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.

Как мы сообщали ранее, карантинные меры продлены до 1 июня, однако с 18 мая частично возобновляются авиаперелеты и железнодорожное сообщение внутри страны.