В Узбекистане решением Специальной республиканской комиссией с 15 мая возобновляет работу ряд видов деятельности.
В частности, в зоне «красного» уровня карантина разрешается:
- ремесленничество в индивидуальном порядке;
- техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;
- ремонт электронных устройств (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;
- услуги аренды и лизинга;
- предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие);
Помимо видов деятельности, разрешенных для регионов с «красным» уровнем карантина, в «желтом» разрешены:
- риэлторская деятельность;
- рекламная и маркетинговая деятельность;
- работы частных агентств занятости;
- приготовление блюд в собственной кухне отелей и их доставка в номера;
- работа парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и точек быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более 2 человек, кроме семейных групп) с 9:00 до 20:00 в строгом соответствии с требованиями карантина;
В «зеленых» регионах в дополнение к перечисленным выше видам деятельности разрешается:
- работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (при условии ограничения количества посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и с соблюдением социальной дистанции);
- компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;
- работа музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);
- оказание ветеринарных услуг;
- техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.
Как мы сообщали ранее, карантинные меры продлены до 1 июня, однако с 18 мая частично возобновляются авиаперелеты и железнодорожное сообщение внутри страны.