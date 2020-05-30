Действующие карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 15 июня. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

С 1 июня разрешается ряд видов деятельности в зависимости от уровня карантина.

В регионах с «красным» уровнем:

риэлторская деятельность;

рекламная и маркетинговая деятельность.

В регионах с «желтым» уровнем (дополнительно к вышеуказанному):

подготовка и переподготовка водителей автомототранспорта, при этом теоретические занятия проводятся удаленно (онлайн), практические — с соблюдением правил санитарии (лицевые маски, перчатки, дезинфекция транспортного средства);

деятельность субъектов предпринимательства, оказывающих услуги питания на условия аутсорсинга государственным организациям.

В регионах с «зеленым» уровнем (дополнительно к вышеуказанному):

работа санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, других мест отдыха и средств размещения (кроме хостелов);

работа спортивных секций, кружков, спортзалов и фитнес-клубов;

проведение семейных торжеств, свадеб, обрядов и церемоний.

При этом семейные мероприятия могут проводиться непосредственно в самом доме и дворе граждан с участием не более 30 человек (только близкие родственники и другие родственники, проживающие в данном районе) со строгим соблюдением правил санитарии и гигиены.

За нарушение временных правил проведения семейных мероприятий предусмотрена административная ответственность.