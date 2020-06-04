Специальная республиканская комиссия уточнила свое решение о постепенном смягчении ограничительных мер карантинного режима.

«Для полноценной реализации протокольного решения Специальной комиссии от 4 июня в период с 5 по 8 июня в религиозных учреждениях, расположенных в „зеленых“ зонах, для обеспечения безопасного возобновления их деятельности будет проведен комплекс подготовительных мероприятий», — говорится в комментарии комиссии.

Эти мероприятия, в частности, включают проведение дезинфекционных работ, нанесение необходимой разметки для соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5−2 м), оснащение пирометрами, санитайзерами и средствами дезобработки, санитарными коврики, а также проведение обучающих семинаров с работниками данных религиозных учреждений.

«Таким образом, религиозные учреждения возобновят свою деятельность только с 8 июня 2020 года и исключительно в „зеленых“ зонах при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм (с обязательным ношением защитных медицинских масок), а также мер социальной дистанции (расстояние между посетителями не менее 1,5−2 м)», — говорится в комментарии.

«Вместе с тем, из-за сохраняющейся тенденции заражения граждан от неизвестных источников и во избежание распространения инфекции коронавируса среди населения организация массовых религиозных мероприятий (джума намаз, воскресные молитвы и другие) запрещается», — подчеркнули в спецкомиссии.

Ранее сообщалось, что религиозные организации смогут возобновить работу с 5 июня.

В комментарии также уточнены нюансы начала работы дошкольных образовательных организаций (ДОО) в «зеленых» и «желтых» зонах.

«Первоначально с 15 июня будет разрешена деятельность исключительно частных дошкольных образовательных учреждений, — заявили в спецкомиссии. — Деятельность государственных дошкольных образовательных учреждений будет восстанавливаться постепенно — в период с 15 июня до 1 июля».

График поэтапного восстановления будет определен Министерством дошкольного образования по мере готовности ДОО с соблюдением всех правил и норм санитарно-гигиенической безопасности. График открытия будет размещен на сайте министерства.

В решении спецкомиссии, принятом накануне, начало работы с 15 июня было объявлено для ДОО без разделения по форме собственности.