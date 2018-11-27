Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане будет официально запущен на мероприятии высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник. В нем примут участие представители правительств Узбекистана, Японии и Норвегии, а также Отдела ООН по человеческой безопасности, Страновой группы ООН в Узбекистане и Офиса Многопартнерского трастового фонда ООН.

Как сообщили «Газете.uz» в представительстве ООН в Ташкенте, среди основных целей фонда — обеспечение скоординированного подхода в решении насущных проблем в Приаралье, связанных с жизнедеятельностью населения, включая аспекты здравоохранения, экономического развития, экологической ситуации, социальной защиты и другие.

Фонд также займется обеспечением интегрированной помощи процессу развития Приаралья посредством объединения усилий правительства Узбекистана, агентств ООН и донорского сообщества, мобилизацией технических и финансовых ресурсов для развития региона и привлечением новых знаний, инновационных технологий и подходов в регион в целях его устойчивого развития.

«Деятельность фонда не будет ограничиваться краткосрочными мерами, а будет продвигать комплексные инновационные решения, способствующие обмену технологиями через сотрудничество по программе Юг-Юг, с активным вовлечением местных сообществ. Эти решения, по сути, направлены на профилактику последствий нежели на реагирование на них», — отметили в представительстве ООН.

Стратегия трастового фонда разработана на базе результатов социологического обследования по определению нужд и потребностей населения Приаралья. Оно проводилось в 2017 году в восьми наиболее пострадавших районах Каракалпакстана и охватило 1600 домохозяйств.

Процесс администрирования средств фонда будет осуществляться на основе международных стандартов отчетности и прозрачности офисом Многопартнерского трастового фонда ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будут обеспечены прозрачный отбор, утверждение, реализация и мониторинг проектов, с возможностью вовлечения донорских организаций, которые будут знать, куда они инвестируют свои средства в режиме онлайн. Фонд также будет повышать потенциал национальных структур в разработке проектных предложений и реализации проектов согласно международным нормам и стандартам.

Будучи трансформационным, основанным на потребностях, правах человека и всеохватывающим в своей цели, фонд призван катализировать и укреплять многосекторальные и ориентированные на людей меры по преодолению одной из крупнейших антропогенных катастроф в мире. Приоритет будет отдаваться наиболее уязвимым и отдаленным регионам Приаралья и непосредственной работе с сообществами.

22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию №72/283 об укреплении регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.

В резолюции подтверждается важность более тесного и более скоординированного сотрудничества между государствами Центральной Азии и содержится призыв к государствам-членам ООН «поддерживать усилия государств Центральной Азии, направленные на смягчение экологических и социально-экономических последствий высыхания Аральского моря». Документ настоятельно призывает специализированные учреждения, фонды и программы системы ООН «согласовать свои программы и мероприятия в поддержку приоритетов регионального сотрудничества, интеграции и устойчивого развития в Центральной Азии».