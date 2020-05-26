Правительство Японии окажет финансовую помощь в размере 3 млн долларов на расширение экономических прав и возможностей сельских женщин Узбекистана в условиях пандемии коронавируса, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства страны в Ташкенте.

Около 3500 женщин, живущих в Ферганской, Джизакской и Кашкадарьинской областях, смогут получить профессиональное обучение, для них станут более доступны финансовые услуги и возможность заняться предпринимательством.

Реализация проекта, как ожидается, поможет 300 малым и средним предприятиям получить средства для ведения бизнеса, а также создаст 1500 новых рабочих мест.

Кроме того, в условиях пандемии Министерство иностранных дел Японии и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) планирует безвозмездно предоставить Узбекистану медицинское оборудование и материалы для борьбы с коронавирусом: средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), цифровое рентгенодиагностическое оборудование и другое.

«Общая сумма данного гранта еще не определена, но, если включить вышеуказанную поддержку в области труда в размере 3 млн долларов, она может составить до 10 млн долларов или более», — отметили в посольстве.

Посольство Японии также рассматривает запрос Министерства народного образования о предоставлении познавательных и образовательных DVD-программ по истории, природе, науке и технологии Японии для онлайн-занятий.