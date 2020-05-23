Министерство здравоохранения Узбекистана для раннего выявления коронавируса организовало массовую сдачу анализов на COVID-19 работников рынков и торговых комплексов во всех регионах, в том числе, в Ташкенте, сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, анализы сдали 789 работников торгового комплекса «Урикзор». Положительным оказался один результат — заболевание коронавирусом удалось выявить у продавца рынка. В настоящее время все граждане, контактировавшие с этим пациентом, находятся под строгим карантином.

Сам торговый комплекс «Урикзор» временно закрыт. В нем проведут противоэпидемические и профилактические мероприятия, а также ремонтные и санитарно-технические работы. После завершения этих действий комплекс возобновит работу, отмечается в сообщении.

Всего на сегодняшний день тест на коронавирус в профилактических целях прошел 6251 человек, работающий на рынках и в крупных торговых центрах столицы, сказала главный врач столичного Центра санитарно-эпидемиологического надзора Малика Кудратходжаева.