Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) выделило Узбекистану дополнительную сумму в 3 млн долларов на борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте посольства страны в Ташкенте.

Таким образом, общий прямой вклад США в поддержку усилий Узбекистана в борьбе с COVID-19 составил 5,92 млн долларов, из которых агентство предоставило приблизительно 3,8 млн долларов, отмечает посольство.

Средства будут направлены на дальнейшее укрепление потенциала лабораторий и работников здравоохранения.

В начале мая сообщалось, что Центры США по контролю и профилактике заболеваний выделят 6,8 млн долларов для поддержки стран Центральной Азии в борьбе с коронавирусом. Из них 2 млн долларов предназначены Узбекистану.