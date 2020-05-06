Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR) обязались выделить 6,8 млн долларов для поддержки правительств Центральной Азии в борьбе с коронавирусом. Из них 2 млн долларов предназначены Узбекистану, сообщила пресс-служба американского посольства в республике.

Средства пойдут на закупку лабораторного инвентаря и оборудования для тестирования на COVID-19.

Кроме того, деньги направят на закупку оборудования и обучение сотрудников для создания Центра ускоренных мер во время чрезвычайных ситуаций общественного здравоохранения Узбекистана (EOC), аналогичного EOC CDC в Атланте.

CDC также предоставит техническую помощь для проверки-скрининга в пунктах въезда, что, как ожидается, укрепит потенциал Узбекистана по выявлению носителей вируса сразу на пограничных пунктах.