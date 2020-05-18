Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана возбудил уголовное дело в отношении заместителя хокима Аккурганского района Ташкентской области по вопросам поддержки махалли и семьи и бухгалтера районного фонда «Махалла».

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, замхокима М. А. и бухгалтер Б. Н., вступив в сговор, путем обналичивания расхитили денежные средства на сумму 109,2 млн сумов из фондов «Махалла» и «Доброта и поддержка», предназначенные для помощи нуждающимся семьям. Кроме того, в результате нецелевых расходов расхищены путем присвоения 44 млн сумов из фонда «Доброта и поддержка».

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

Распоряжением правительства Узбекистана от 22 апреля при благотворительном общественном фонде «Махалла» образован фонд «Доброта и поддержка» и его филиалы в регионах. С предложением объявить общенародное движение «Доброта и поддержка» по помощи предпринимателей социально уязвимым и нуждающимся выступил президент Шавкат Мирзиёев . Позже к движению присоединились бюджетные организации, в том числе хокимияты, министерства и другие.

До создания фонда правительство рассматривало вариант единоразовых бюджетных выплат населению («вертолетные деньги»), однако этот план реализован не был. Глава государства заявлял, что раздача денег может усилить коррупцию.