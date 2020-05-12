С 6:00 утра 13 мая в Самарканде будут усилены карантинные ограничения. Об этом во вторник в обращении к жителям города сообщил хоким Бобурмирзо Облакулов.

Ранее решением Специальной республиканской комиссии Самарканду был присвоен «красный» уровень карантина. Однако, по словам градоначальника, в последнее время «некоторые граждане» злоупотребляли основными правилами карантина.

«Это, в свою очередь, приводит к распространению коронавируса. С этой целью, согласно решению региональной чрезвычайной комиссии по эпидемиологическому контролю от 12 мая, соблюдение карантинных правил в Самарканде будет усилено. Решение вступит в силу с 6:00 утра 13 мая», — объявил он.

Бобурмирзо Облакулов отметил, что запрещается свободное передвижение транспортных средств в Самарканде. Ранее можно было перемещаться с 7:00 до 10:00 и 17:00 до 20:00.

В городе запрещается оказание всех видов услуг, за исключением продуктовых магазинов, аптек и дехканских рынков. Ранее могли работать оптовые магазины непродовольственных товаров, рынки строительных материалов, цехи кройки и шитья, банковские пункты и другие.

Администрация продуктовых магазинов, аптек и рынков должна измерять температуру тела каждого посетителя, проводить обработку дезинфицирующими средствами и предоставлять бесплатно новую лицевую маску и перчатки.

Работа 25 блокпостов, установленных на въезде в Самарканд, будет усилена. Неправомерный въезд в город и перемещение по городу на автомобиле без стикера запрещен, подчеркнул хоким.

В Самарканде повышается персональная ответственность руководителей организаций за соблюдение правил карантина. За нарушение они могут быть привлечены к административной ответственности, предупредил Бобурмирзо Облакулов.

Не допускается вход посторонних лиц в организации и учреждения (независимо от форм собственности). У входа должен находиться дежурный сотрудник. Кроме того, при входе на предприятия необходимо измерять температуру каждого сотрудника.

В Самарканде действуют 10 мобильных групп, состоящих из инспекторов центра санитарно-эпидемиологического надзора, дорожно-патрульной службы и Национальной гвардии. Глава хокимията Самарканда сообщил, что будет сформировано еще 15 таких групп, ежедневный мониторинг продолжится.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения, с 15:00 10 мая число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Самаркандской области выросло с 173 до 185. Всего по области выздоровело 94 пациента.

Ранее в связи с возникновением новых очагов заражения коронавирусом уровень карантина в городе Зарафшан Навоийской области изменен с «желтого» на «красный». В области число случаев выросло с 8 до 13 (выздоровели — 2).