Двое человек погибли, четверо пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Пахтакорском районе Джизакской области, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.
Инцидент произошел в 18:00 29 апреля на 967-м км автодороги М-39 «Термез-Ташкент». Водитель Matiz Б. Э. (1995 г. р.) уснул за рулем и потерял управление автомобилем из-за чего машина перевернулась.
В результате ДТП водитель Matiz Б. Э. и его пассажир З. Э. (2007 г. р.) скончались на месте.
Еще четыре пассажира — М. М. (35 лет), У. Э. (14 лет), А. Э. (12 лет) и С. Э. (6 лет) — были госпитализированы с травмами различной тяжести.
Следственное отделение при районном ОВД по факту происшествия возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).
Farida Charif
Против кого возбудили уголовное дело?
Николай
Очень странно получается. Во время карантина имеются пассажиры!