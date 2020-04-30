Двое человек погибли, четверо пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Пахтакорском районе Джизакской области, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Инцидент произошел в 18:00 29 апреля на 967-м км автодороги М-39 «Термез-Ташкент». Водитель Matiz Б. Э. (1995 г. р.) уснул за рулем и потерял управление автомобилем из-за чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель Matiz Б. Э. и его пассажир З. Э. (2007 г. р.) скончались на месте.

Еще четыре пассажира — М. М. (35 лет), У. Э. (14 лет), А. Э. (12 лет) и С. Э. (6 лет) — были госпитализированы с травмами различной тяжести.

Следственное отделение при районном ОВД по факту происшествия возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).