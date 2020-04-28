Власти Саудовской Аравии решили отменить смертную казнь для несовершеннолетних, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление в Twitter местной комиссии по правам человека.

«Это важный день для Саудовской Аравии, такая мера стала возможна благодаря королю Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бен Салману Аль Сауду. Данный указ поможет нам в создании более современного уголовного кодекса», — говорится в заявлении комиссии.

В заявлении также отмечается, что смертную казнь несовершеннолетним заменят на тюремное заключение до 10 лет.

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Ранее власти королевства приняли решение об исключении ударов плетьми из списка возможных форм наказания за преступления. В 2017 году женщинам королевства разрешили водить автомобили, в 2019 — самостоятельно выезжать за границу,

Строгость соблюдения религиозных норм была усилена в Саудовской Аравии в начале 1980-х годов «в связи с необходимостью противостоять Ирану, который в 1979 году после прихода там к власти шиитов стал оспаривать лидерство Саудовской Аравии в мусульманском мире».

Только при короле Абдалле бен Абдель Азизе Аль Сауде (2005−2015 годы) королевство стало постепенно освобождаться от влияния религиозных догм в общественной жизни. Пришедший к власти в 2015 году король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд продолжил курс своего предшественника. В октябре 2017 года было заявлено о возвращении страны к «умеренному исламу» и о намерении превратить ее в государство, открытое всему миру.