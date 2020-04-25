Власти Саудовской Аравии приняли решение об исключении ударов плетьми из списка возможных форм наказания за совершенные противозаконные деяния, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, отныне порки будут заменяться штрафом или тюремным заключением.

«Решение является продолжением реформ в сфере прав человека, проводимых под руководством короля Сальмана [бен Абдель Азиза Аль Сауда] и под непосредственным контролем наследного принца Мухаммеда бен Сальмана [Аль Сауда]», — говорится в документе Верховного суда королевства.

Как отмечает ТАСС, строгость соблюдения религиозных норм была усилена в Саудовской Аравии в начале 1980-х годов «в связи с необходимостью противостоять Ирану, который в 1979 году после прихода там к власти шиитов стал оспаривать лидерство Саудовской Аравии в мусульманском мире».

Только при короле Абдалле бен Абдель Азизе Аль Сауде (2005−2015 годы) королевство стало постепенно освобождаться от влияния религиозных догм в общественной жизни.

Пришедший к власти в 2015 году король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд продолжил курс своего предшественника. В Саудовской Аравии произошли изменения в области туризма и культуры, расширились права женщин. В октябре 2017 года было заявлено о возвращении страны к «умеренному исламу» и о намерении превратить ее в государство, открытое всему миру.