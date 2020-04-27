Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 27 апреля достигло 1887. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 27 апреля достигло 1887. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
|В мире Статистика
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|2 971 475
|865 733
|206 542
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
Вчера, 15:21
Вчера, 10:33
25 апреля 23:14
25 апреля 17:51
Black
Скорей бы карантин отменили..
TJ
Мне интересно число выздоровших входит в число заражённых? Или это остаточное число заражённых?
Asia Region
а почему не минусуют тех кто вылечился